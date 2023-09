Domani pomeriggio festa diocesana dedicata ai giovani

Il Centro diocesano per la pastorale giovanile propone per domani pomeriggio la festa dei giovani. Presso la parrocchia di Pieve Acquedotto sono particolarmente invitati quanti hanno partecipato alla Gmg di Lisbona e gli animatori di Estate Ragazzi. L’iniziativa si svolgerà domani dalle 15 alle 21 con tornei sportivi, sfide di beach volley, calcio a 5, dodgeball, testimonianze e l’incontro con il vescovo Livio Corazza. Al termine ci sarà un momento conviviale presso gli stand con musica e dj set. Iscrizioni ai tornei sulla pagina Facebook "pastoralegiovanile.diocesiforlibertinoro". In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la parrocchia di Santa Rita.