Domani Santa Lucia: ecco il calendario delle celebrazioni

Domani sarà la festa di Santa Lucia, patrona della vista. La ricorrenza è particolarmente sentita dai forlivesi e in corso della Repubblica, durante la giornata, migliaia di persone visiteranno la fiera per acquistare il tradizionale torrone e parteciperanno alle preghiere e ai riti religiosi nella chiesa dedicata alla Santa, dove riceveranno anche la benedizione degli occhi. Il programma delle celebrazioni, curato dal parroco, don Nino Nicotra, inizia già oggi con la recita dei vespri alle 17 e la messa prefestiva alle 17.30, al termine della quale sarà impartita la benedizione degli occhi nel chiostro adiacente alla chiesa fino alle 19.

Domani le messe verranno celebrate alle 6.30, 8.30, 10, 11.15, 15, quella delle 16.30 sarà per i membri vivi e defunti dell’Unitalsi e del Gruppo di preghiera di Montepaolo mentre la liturgia delle 19, per tutti i benefattori e collaboratori della parrocchia, sarà presieduta dal vescovo Livio Corazza. Alle 17.30 è in programma la recita del rosario, seguirà l’esposizione del SS. Sacramento e, alle 18.15, la recita dei vespri e la benedizione eucaristica. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 saranno a disposizione anche dei sacerdoti per le confessioni e, negli stessi orari, sarà possibile ricevere la benedizione degli occhi nel chiostro attiguo alla chiesa. Le offerte raccolte saranno devolute per le necessità della parrocchia di Santa Lucia e per la missione del Congo.

Alla Santa è dedicata la chiesa in corso della Repubblica, che venne iniziata nel 1614 e dedicata a San Francesco di Paola, su iniziativa dei monaci Minimi che avevano qui la sede del loro convento. Nella prima cappella a sinistra, entrando in chiesa, la Santa è raffigurata in una statua policroma, opera dei fratelli Graziani. Nata a Siracusa nel 283, vi subì il martirio intorno al 304 durante la persecuzione di Diocleziano: ad un siciliano, Sant’Orso, che all’inizio del V secolo fu vescovo di Ravenna, risale la diffusione della devozione della Santa anche in Romagna.

Alessandro Rondoni