Domani si parla di Paolo Borsellino

Prosegue la Settimana della Legalità. Oggi alle 18 nel consiglio comunale Franco Sirotti parla del fratello Silver, ferroviere morto nell’attentato sul treno Italicus nel 1974. Alle 20.30 in piazzetta della Misura, la band ‘Cantalex’ composta da avvocati e magistrati si esibirà con canzoni sulla legalità.

Domani alle 18 in consiglio comunale si parlerà del giudice Paolo Borsellino, vittima della mafia, in collegamento col fratello Salvatore e in presenza con Franco Ronconi dell’associazione ‘Libera’. Alle 20.30 in piazzetta della Misura – dove è stata creata una ‘Cittadella della Legalità’ – sarà proiettato il documentario ‘Via D’Amelio 19’, dedicato propro a Borsellino. Partecipa l’attrice Anna Tringali del teatro Bresci di Padova.