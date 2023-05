Domani si torna sui banchi: chiusi solo gli istituti nelle zone alluvionate

Lunedì nel Comune di Forlì riaprono le scuole: l’annuncio ufficiale è arrivato con una nota emessa ieri mattina, in cui si specifica però anche che gli istituti che non riapriranno, in quanto direttamente interessati dall’alluvione, sono: nell’Istituto comprensivo 9 i plessi ‘D. Raggi’ di Roncadello, ‘Vallicelli’, ‘Fiorini’, ‘Pettirosso’ di Villafranca e ‘Aeroplano’ di San Martino in Villafranca; nell’Istituto comprensivo 5 le scuole dell’infanzia ‘M. Aloidi’ e ‘Le Api’, le scuole primarie (elementari) ‘P. Squadrani’ e ‘L. Tempesta’ e la secondaria di primo grado (media) ‘G. Mercuriale’. Inoltrel, chiuso l’istituto professionale di agraria Ruffilli, sede di Roncadello. Infine, le classi della scuola Maroncelli che si trovano in via Lunga, al seminario, saranno trasferire in sede centrale alla Dante Alighieri.