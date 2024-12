Domani si vota il bilancio 2025

È convocato per domani alle 20.30 il consiglio comunale a Meldola. Seduta importante, perché verrà discusso e votato il bilancio di previsione 2025-27. Saranno poi approvate le aliquote per il prossimo anno dell’Imu e il regolamento dell’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Il sindaco Cavallucci, inoltre, presenterà la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra il Comune di Meldola e quello di Predappio (e il nuovo regolamento del servizio associato).