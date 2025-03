Domani si vota per i comitati di quartiere ‘Chiamati’ anche oltre 2mila ragazzi under 18

I quartieri di Forlì, dopo la riforma con cui si votò già quattro anni fa, sono diventati 21: in ognuno sarà presente un seggio dove votare, domani dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 19, per scegliere i componenti del comitato. Per esprimere la propria preferenza (fino a due nomi, purché siano un uomo e una donna) è sufficiente un documento di identità: non serve la tessera elettorale.

Hanno diritto al voto anche 2.231 ragazzi minorenni, tra i 16 anni (compiuti il 13 dicembre 2024) e i 18, nonché 9.353 stranieri, chiamati a esprimere la preferenza perché residenti a Forlì da tre anni.

Ecco l’elenco dei seggi. Centro Storico: ‘Casa del Donatore’, via Giacomo della Torre 7. Villafranca e San Martino in Villafranca: ‘Palazzone’ di Villafranca (ex istituto Agrario) via XIII Novembre 88. Roncadello, Branzolino, Barisano e San Tomè: Polisportivo comunale ‘Cimatti’, via Pasqualini 4. Pieve Acquedotto, Durazzanino, Malmissole, Poggio, San Giorgio: ex scuola elementare di Pieve Acquedotto, via Teodorico 1. Carpinello, Castellaccio, Rotta, Bagnolo, Durazzano, Borgo Sisa: ex scuola elementare di Carpinello, via Cervese 221/c. Pievequinta, Casemurate, Caserma: Palazzo Morattini-Monsignani, via Armellino 33. La Selva, Forniolo, San Leonardo: ex scuola elementare, via del Bosco 20/22. Pianta, Ospedaletto, Coriano: centro sociale ‘I due Tigli’, via Orceoli 15. Foro Boario e San Benedetto: Foro Boario, piazzale Foro Boario 7. Cava e Villanova: via Sillaro 42. Romiti: palasport Villa Romiti, via Sapinia 40. Resistenza: centro sociale ‘Primavera’, via Angeloni 56. Spazzoli, Campo di Marte, Benefattori: biblioteca ‘Harris’, viale Fratelli Spazzoli 13, Parco della Resistenza. Musicisti e Grandi Italiani: Ginnasio Sportivo, viale della Libertà 46. Ronco: via Baldraccani 52. Bussecchio: via Fontanelle 8. Ca’ Ossi: via Curiel 51. Villagrappa, Castiglione, Petrignone, Ciola, San Varano, Rovere: Villa Saffi, via Firenze 164. Vecchiazzano, Massa, Ladino: polisportivo comunale ‘Treossi’, via Pigafetta 19. San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano, Collina: scuola elementare San Martino in Strada, viale dell’Appennino 496. Carpena, Magliano, Ravaldino in Monte, Lardiano: scuola dell’infanzia ‘Il Papavero’, via Crocetta 23.

