Domani ’slow tour’ per famiglie

Domani va in scena ’Forlimpopoli Slow Tour’, trekking urbano dedicato alle famiglie, alla scoperta della città artusiana attraverso un gioco di orientamento. Partenza alle 10.30 dal Museo Archeologico; la prima tappa saranno i camminamenti della Rocca Ordelaffa per poi muoversi attraverso il centro storico, toccando i suoi monumenti e i luoghi legati alla memoria dei personaggi storici, da Brunoro Zampeschi a Pellegrino Artusi. Il tour si concluderà a Casa Artusi, dove chi lo vorrà potrà partecipare a una visita guidata e a una degustazione di prodotti tipici. Per partecipare al solo trekking il biglietto è di 5 euro; il programma completo costa 30 euro. Prezzi ridotti per famiglie.

Per info e prenotazioni: [email protected]; 337.1180314.