Domani su Rai 3 il videoclip di Torre ambientato nel Parco

Uscirà il prossimo autunno il videoclip del giovane artista Renato Torre con il brano musicale inedito ‘Armonia della bellezza’ dedicato al Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, ma chi fosse impaziente di conoscere il lavoro del cantautore ambientato nei boschi tra Romagna e Toscana non dovrà aspettare così a lungo.

Domani pomeriggio alle 18, infatti, nel corso della trasmissione Geo su Rai3 è in calendario un primo assaggio del videoclip di Torre. Il musicista ha recentemente calcato il palco di X Factor, dove notevole è stato il successo decretato dalla giuria formata da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta.

Al video, seguirà una storia ad episodi, nella quale, attraverso musiche e testi appositamente creati da lui, in un susseguirsi di emozioni, si racconterà il Parco nazionale.

Ma come è nato questo interesse nei confronti dell’area protetta? L’autore vive a Lugano e si sta specializzando in divulgazione della natura all’Università di Pisa ed è di fatto diventato il "cantautore del Parco". Sveva Sagramola, conduttrice da 27 anni di Geo, creerà l’aspettativa giusta che il Parco alimenterà poi fino all’autunno con altre anticipazioni.

Torre, affiancato dal fotografo regista Isacco Emiliani è intenta a filmare foreste millenarie, paesaggi mozzafiato, i dettagli della natura microscopica, misteriosa e straordinaria come le praterie d’altitudine di San Paolo in Alpe impreziosite in questi giorni dalle fioriture degli asfodeli.

o. b.