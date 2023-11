Domani torna il Banco Alimentare. Spesa per i più poveri: nel 2022, raccolte 74 tonnellate in provincia

Domani si svolgerà la 27ª edizione della Colletta alimentare. In preparazione, già stasera alle 19 nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi, il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza celebrerà la messa alla quale sono invitati in particolare i volontari che svolgeranno il servizio di raccolta.

La colletta, proposta dalla Fondazione Banco Alimentare, è intitolata "Facciamo un gesto concreto insieme": sarà possibile fare la spesa per i poveri in decine di supermercati di Forlì e del territorio. Davanti ai punti vendita saranno presenti i volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, che consegneranno ai clienti le sportine in cui mettere i prodotti acquistati. Si raccoglieranno articoli non deperibili: verdura, carne e tonno in scatola, olio, polpa o passata di pomodoro e alimenti per l’infanzia, da consegnare poi all’uscita del negozio. Il Banco Alimentare li distribuirà quindi a enti e associazioni assistenziali della provincia per raggiungere le persone che vivono in condizioni di disagio.

La Colletta è proposta alla vigilia della 7ª Giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco, che si celebra domenica. Nel 2022 in occasione della Colletta, in Emilia-Romagna sono stati impegnati 13.500 volontari, che davanti a 1.083 punti vendita hanno raccolto 789.750 chili di alimenti, di cui circa 74 tonnellate nella provincia di Forlì-Cesena.

Il Banco Alimentare è in realtà attivo non solo domani ma tutto l’anno, e utilizza le eccedenze alimentari delle aziende per distribuirle a chi ha bisogno. Per ulteriori informazioni: www.colletta.bancoalimentare.it.

Alessandro Rondoni