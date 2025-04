Domani vaccini con il camper Ausl e camminata

Il camper dell’Ausl farà tappa domani a Civitella, dalle 9 alle 12, nel largo Medaglie d’Oro per le vaccinazioni di antitetanica, herpes zoster, pneumococco, morbillo, papilloma virus. Nei giorni scorsi l’Ausl ha inviato un sms ai residenti che hanno il diritto alla vaccinazione per pneumococco ed herpes zoster per età e che non risultano vaccinate. Sarà inoltre possibile partecipare a una camminata con il Gruppo escursionistico ‘Civitella Cammina’, condotto da una walking leader appositamente formata. Si parte alle 9,30 da largo Medaglie d’Oro e la passeggiata durerà un’oretta.