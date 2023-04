Domani ‘voceDonna in poesia’ celebra la sua 18ª edizione

Festeggia la maggiore età ‘voceDonna in poesia’, evento sospeso tra componimenti poetici, letture, ascolti e scritture, promosso dall’associazione socio-culturale al femminile voceDonna. Domani alle 16 la biblioteca comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole (viale Marconi 115, ingresso dalla pista ‘viavai’, ovvero la strada che unisce viale Marconi e via del Lavoro costeggiando il parco delle scuole) ospiterà la diciottesima edizione della manifestazione letteraria incentrata sulla libera partecipazione di ‘poete e poeti’. Chiunque lo desideri potrà infatti intervenire, leggere o interpretare odi (a chi vuole leggere, è consigliata l’iscrizione via mail a [email protected] indicando nome e cognome).

La manifestazione trae origine dall’omonima rubrica online, che ha debuttato sul sito sguardodidonna.it il 6 marzo 2005. Patrocinato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, l’appuntamento è a ingresso libero. L’incontro di domani non sarà l’ultimo in programma nel corso del 2023, anno in cui il sodalizio fondato e presieduto da Carla Grementieri soffia sulle venti candeline. In giugno, domenica 11, è infatti prevista la premiazione della settima edizione del concorso letterario gratuito di scrittura ‘La voce delle donne’. Per partecipare all’agone c’è tempo fino al 16 aprile. Due, come sempre, le sezioni di gara: poesia, sul tema ‘donne’, e racconto breve, incentrato sul tema ‘le donne e l’universo femminile’. Possono partecipare concorrenti italiane o straniere anche minorenni (nel caso, sarà necessaria l’autorizzazione di un genitore), l’elaborato dovrà essere scritto in italiano ed essere inedito, ovvero non pubblicato in forma cartacea.

L’associazione voceDonna nasce l’8 marzo del 2003 su iniziativa di un gruppo di amiche di lunga data, già compagne della 6 di picche, squadra di Castrocaro Terme e Terra del Sole militante per circa dieci anni nelle serie minori del volley italiano.

Francesca Miccoli