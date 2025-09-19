Domattina inizia il Festival della Libertà

Domani e domenica Forlì ospita la prima edizione del Festival della Libertà presso l’Associazione Aurora in corso Garibaldi 80 (ex circolo della Scranna, ingresso libero). La kermesse culturale è organizzata dalle case editrici Giubilei Regnani e CartaCanta, dalla rivista Nazione Futura con il contributo di Confcommercio Forlì e Cesena (col patrocinio del Comune). E ha come titolo ‘Identità, Cultura, Futuro’.

Domattina alle 9.45 si parte con la geopolitica: ‘Dall’Ucraina al Medio Oriente: il nuovo ordine globale’ è il titolo del dibattito a cui parteciperanno Roberto Arditti, già direttore del ‘Tempo’, lo storico inviato Rai Antonio Di Bella, il vicedirettore della Verità Francesco Borgonovo e Bobo Craxi, ex sottosegretario agli Esteri (a moderare sarà il caposervizio del Carlino Forlì Marco Bilancioni).

Poi due appuntamenti letterari: alle 11.30 il concorso ‘I segreti dell’Emilia-Romagna’; al pomeriggio ‘Idee e proposte per la cultura italiana’. In entrambi i casi saranno premiati gli autori.

Alle 16 si parlerà di ‘Egemonia culturale o libertà nella cultura?’, con l’editore forlivese di CartaCanta Renzo Casadei, il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei (foto), il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, il presidente di Confcommercio forlivese Roberto Vignatelli e il sindaco Gian Luca Zattini.

Il dibattito sulla cultura continuerà alle 17: interverranno il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno e i deputati Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone e Rosaria Tassinari (modera Marco Bilancioni). Alle 18, poi, ’Essere liberi nell’epoca del politicamente corretto’ con i giornalisti Hoara Borselli (foto) e Andrea Indini del Giornale e Fabio Dragoni della Verità, dell’economista e saggista Emanuele Felice e di Augusto Patrignani, presidente Confcommercio cesenate (modera Federica Mosconi di Teleromagna).