Domattina l’incontro con Figliuolo

Domattina il generale Francesco Paolo Figliuolo (foto), nominato dal governo per programmare la ricostruzione nelle zone colpite dall’alluvione, sarà per la prima volta a Forlì. La sede dell’incontro sarà la sede della Provincia, in piazza Morgagni a Forlì. Qui Figliuolo arriverà qualche tempo prima delle 11.15, orario previsto per l’incontro che coinvolgerà i sindaci del territorio, oltre al prefetto Antonio Corona, per programmare gli interventi da effettuare nei prossimi mesi e per organizzare le risorse. L’incontro sarà a porte chiuse e, al momento, non è previsto alcun incontro con i cittadini.