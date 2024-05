Domattina ‘Lo sciamano’ di Daniela Giorgini

Domani alle 10.30 l’autrice forlivese Daniela Giorgini incontrerà i lettori al Caffè Flora di piazza Saffi, a Forlì, per la presentazione del suo romanzo ’Lo Sciamano’, appena pubblicato da Nonsolopoesie Edizioni. Dopo le raccolte di poesie e di racconti polizieschi, Giorgini esordisce nel romanzo crime con un protagonista e una storia che lasciano il segno. A conversare con l’autrice sarà un’altra protagonista della vita letteraria forlivese (e non solo): Gabriella Maldini, il cui ultimo romanzo, “Ogni parola è un segreto”, è già in attesa di una nuova ristampa. L’ingresso è libero.