Domattina pietre d’inciampo in memoria dei fratelli Spazzoli

Primo evento domani nel calendario del Comune per il 78° anniverasio della Liberazione nazionale, nel ricordo di Arturo e Tonino Spazzoli. Alle 10.30 al Parco della Resistenza (ingresso viale Spazzoli) gli studenti dell’Itt Marconi presenteranno un ricordo dei martiri uccisi dai nazifascisti. Saranno presenti classi dei liceo Scientifico, Classico, Artistico e Musicale e della primaria Aurelio Saffi. A seguire, in via Fratelli Spazzoli n. 41, cerimonia di posa delle Pietre d’Inciampo, presente il sindaco Gian Luca Zattini e i famigliari dei martiri.