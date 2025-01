Domattina si celebra la festa di Benedetta Bianchi Porro

Si svolgerà domani nella chiesa della Badia di Dovadola la festa della Beata Benedetta Bianchi Porro, che è anche compatrona del paese, insieme a Sant’Andrea. Alle ore 11 sarà celebrata una messa solenne (trasmessa in diretta su Teleromagna), con la partecipazione dell’amministrazione comunale e presieduta per la prima volta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi e arcivescovo-vescovo emerito di Albano, insieme al vescovo diocesano Livio Corazza.

Il cardinale Semeraro è nato a Monteroni, provincia di Lecce, il 22 dicembre 1947. Dopo la formazione nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta, ha perfezionato gli studi di teologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense in Roma, dove ha conseguito la licenza e il dottorato in Sacra Teologia. E’ stato ordinato sacerdote l’8 settembre 1971, ha quindi insegnato teologia dogmatica all’Istituto Teologico Pugliese e poi ecclesiologia nella Facoltà di Teologia della Puglia.

Eletto alla sede vescovile di Oria il 25 luglio 1998, nel 2004 è stato trasferito alla diocesi di Albano, dove è rimasto fino al 2020, quando è stato nominato da Papa Francesco Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. E’ proprio in tale ruolo dovrà esaminare anche la futura relazione che porterà alla santificazione di Benedetta, la quale dovrà poi essere nominata santa da parte del Papa.

Al termine della messa, intorno alla 12, sarà inaugurato il nuovo Centro di spiritualità ‘Benedetta Bianchi Porro’ che è situato nei locali della villa accanto alla Badia. Il uogo che è anche, di fatto, un museo dove sono custoditi molti oggetti e ricordi appartenuti alla Beata, frequentemente visitato da pellegrini sulle tracce della difficile vita di Benedetta.

Quinto Cappelli