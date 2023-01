Domenica mattina la Questura apre in via straordinaria l’ufficio passaporti negli uffici di corso Garibaldi per far fronte alle numerose richieste (per esempio, di chi debba raggiungere la Gran Bretagna): open day dalle 8 alle 14. Gli interessati dovranno munirsi della documentazione necessaria, scaricabile dal sito: www.poliziadistato.it.

Sono disponibili anche le prenotazioni sull’agenda online, accedendo all’indirizzo

www.passaportonline.

poliziadistato.it, con tempi di attesa più contenuti.