Domenica bagno sonoro e campane tibetane a Corte San Ruffillo

Domenica Corte San Ruffillo di Dovadola ospiterà dalle 9.45 alle 11.15 l’esperienza ‘bagno sonoro con Kaji’, alla scoperta delle campane tibetane in un bagno vibrazionale. Spiega la titolare della struttura, Sara Vespignani: "Kaji, da più di vent’anni massaggiatrice terapeutica, è ricercatrice ed esperta di vari metodi di meditazione, insegnante di yoga e Longevity energetic". Sono necessari: abiti comodi, tappetino yoga, una coperta ed è consigliata una colazione leggera un paio d’ore prima. I posti sono limitati, solo su prenotazione (info: 0543.934674; whatsapp: 348.9404101; [email protected]). Si può continuare la giornata abbinando l’ingresso di due ore alla Spa, composta da vasca idromassaggio con acqua riscaldata, sauna, bagno turco e docce emozionali. Conclude Vespignani: "A pranzo, proponiamo il menu ‘Pesce ad aprile’..., disponibile anche durante la cena di sabato". Corte San Ruffillo, antica pieve ristrutturata dal granduca di Toscana alla fine del ’700, lambita dal fiume Montone e immersa nella natura della Romagna Toscana a pochi km da Dovadola, è un luogo ideale per il relax, ma anche per eventi privati (matrimoni, cerimonie) e aziendali.