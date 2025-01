Domenica Bertinoro ospita ’Doc’ Piccioni

Si aprono le prenotazioni per il primo appuntamento della rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’ che vede, domenica 12, l’arrivo del vero ‘Doc’ della fiction portata al successo da Luca Argentero, Pierdante Piccioni alla cui figura e ai cuoi libri è ispirata la serie tv. Piccioni, primario di pronto soccorso, docente universitario e consulente del Ministero della salute, il 31 maggio 2013 entrò in coma dopo un incidente. Al suo risveglio aveva perso la memoria. A questa vicenda è dedicato il suo primo libro ‘Meno dodici’ (2016), scritto con il giornalista Pierangelo Sapegno come i suoi successivi: Pronto Soccorso (2017), Colpevole di amnesia (2020), Doc. Nelle tue mani (2022).

A Bertinoro presenterà il suo ultimo romanzo (sempre firmato con Sapegno) intitolato ‘Io ricordo tutto’. Anche questa è una storia di memoria: protagonista è Ernesto Ferrari, neuroscienziato. Lui ha un superpotere innato e uno appreso: è un ipermnesico, cioè ricorda tutto. Un ‘superpotere’ che è alla base del suo successo professionale, ma che è anche la sua maledizione personale. Alla presentazione segue un momento musicale affidato allo Stefano Nanni Trio.

Si chiude con assaggi del’olio dell’azienda Loretta Nardini e dei vini della cantina Bissoni. L’ingresso libero fino a esaurimento posti, per cui è necessaria la prenotazione da effettuarsi solo via mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it entro le ore 12 di venerdì.