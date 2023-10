Domenica ’Caccia ai tesori arancioni’

Torna domenica la quarta ‘Caccia ai tesori arancioni’, promossa dal Touring Club Italiano. Un’iniziativa che coinvolge le piccole località dell’entroterra insignite del prestigioso vessillo, conferito dal TCI a fronte di un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. A Castrocaro è previsto un viaggio a sei tappe nella storia locale. La caccia al tesoro, dalle 15 alle 19, partirà dall’ufficio turistico di via Garibaldi 46 e sarà animata dalla presenza di personaggi in costume. Ai partecipanti che si cimenterranno nella risoluzione dei quesiti verrà offerto un dono del territorio. L’iniziativa è aperta a tutti, per partecipare basta iscrivere la propria squadra (fino a un massimo di 6 componenti) sul sito tesori.bandierearancioni.it e fare una donazione a importo libero che servirà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano la cui finalità, da sempre, è quella di riscoprire valorizzare, tutelare e promuovere il patrimonio culturale nazionale. In occasione dei 25 anni dell’evento, si potrà scaricare gratuitamente dall’app ‘Touring in Viaggio’ la guida Borghi da vivere 2023 (solitamente in vendita a 11,99€) in formato e-book.