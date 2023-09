Domenica camminata attraverso i sentieri della valle del Montone

Domenica si terrà un’escursione nella valle del Montone, passando da Eremo dei Toschi e raggiungendo il sentiero 405 che parte da Osteria Nuova in una zona solitamente non troppo battuta dagli escursionisti. In località il Crocione si raggiungerà Ca’ Castelli e Cantine di Sotto. Si proseguirà, poi, attraverso altre tappe per arrivare, infine a un ultimo tratto di sentiero che porterà alla scoperta di Ca’ La Lastra e Ca’ Bargelli. L’escursione è di 16 chilometri in totale con un dislivello di 900 metri per una durata complessiva di 7 ore di camminata. Il ritrovo è la partenza sono fissati da piazzale Zambianchi a Forlì alle ore 8.