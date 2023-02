Domenica delle Mariette, oggi la cucina sposa la legalità con lo chef Cogliandro

L’appuntamento odierno con ‘Le domeniche delle Mariette’ è con lo chef Filippo Cogliandro (nella foto piccola) e la sua cucina per la legalità. Sarà l’occasione per discutere di cucina consapevole e solidale attraverso la presentazione del libro ‘Io, chef per la mia terra’ scritto a quattro mani dallo stesso Cogliandro e Oreste Paliotti. Con la collaborazione dell’Associazione Libera, dell’Istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, le Mariette mettono in primo piano le iniziative di lotta e contrasto alla ‘ndrangheta che lo chef Filippo Cogliandro, conosciuto come lo chef che lotta contro il pizzo, porta avanti a Reggio Calabria. Oltre ad essere un artista dei fornelli, Cogliandro ha avuto la forza, nella sua Calabria, di ribellarsi al ‘pizzo’, dimostrando, con le sue scelte, che è possibile operare sottraendosi alle logiche asfissianti delle organizzazioni criminali e che è possibile difendere la propria libertà e diffondere qualità nella bellezza della sua terra. L’incontro si terrà a Casa Artusi alle 15,30. A seguire una degustazione a tema.

Domani sera, all’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli, chef Cogliandro preparerà una ‘Cena della legalità’, in collaborazione con gli studenti dell’istituto alberghiero, il cui ricavato sarà destinato a borse di studio.

Matteo Bondi