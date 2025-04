Domenica delle Palme, benedizione dell’ulivo col vescovo

Domani, Domenica delle Palme, inizia la Settimana Santa con le liturgie che concludono il tempo di Quaresima e preparano alla festa di Pasqua. Il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, alle 10 benedirà i rami di ulivo in piazza Papa Giovanni Paolo II, di fronte al duomo. Seguirà poi la messa in Cattedrale, durante la quale verrà proclamato a più voci il vangelo della Passione di Gesù. Lo stesso giorno, come ormai è tradizione, a San Paolo Apostolo verrà proposta alle 20.30 la Via Crucis vivente.