Domenica di sport e solidarietà ’Stravillafranca’ cammina sui luoghi delle alluvioni

Giornata all’insegna dello sport, della salute e della solidarietà nei quartieri di Villafranca e San Martino in Villafranca, promossa dal comitato Asi Forlì-Cesena per domenica prossima. Eventi sportivi e di esibizione animeranno i due quartieri forlivesi dalla mattina alla sera, con musica, dj set, animazione per bambini e vari food truck. Iniziativa di maggior rilevanza durante la giornata sarà la ’StraVillafranca’, camminata non competitiva accessibile a tutti che prevede due percorsi, rispettivamente da quattro e dieci chilometri con partenza dal Polisportivo Giulianini che sarà il fulcro di tutti gli eventi della giornata.

"Abbiamo voluto fortemente questa organizzazione – spiega Elisa Petroni, presidente Asi Forlì-Cesena – per far rivivere la struttura del Giulianini e gli interi quartieri di Villafranca e San Martino, in cui ancora sono ben visibili in molti luoghi i segni delle alluvioni che li hanno martoriati: proprio alcuni di questi luoghi saranno nei percorsi delle camminate". La camminata avrà un duplice obiettivo, non solo quello sportivo ma soprattutto quello benefico. Il ricavato delle iscrizioni, le cui informazioni sono disponibili sul sito www.stravillafranca.it, sarà devoluto alla Lega italiana per la fibrosi cistica. "Ringraziamo tanto le istituzioni dei quartieri, l’amministrazione comunale e tutte le associazioni che ci stanno aiutando nell’organizzazione della giornata – conclude Elisa Petroni –, il cui scopo principale è proprio quello solidale e di aiutare la ricerca scientifica".

Le iscrizioni alla manifestazione sportiva si potranno effettuare in presenza al Polisportivo Giulianini oggi e domani dalle 17.30 alle 18.30, o sul sito internet sopra citato. La registrazione dei partecipanti il giorno dell’evento è prevista dalle 8.30 alle 9.30, con partenza per le ore 10. Gli altri eventi che si al alterneranno durante il giorno coinvolgeranno tutti i tipi di sport, dal calcetto, alle arti marziali, al tiro con l’arco, fino all’esibizione di modelli di auto storiche e da corsa, nonché di velivoli di elisoccorso grazie alle diverse associazioni che sono partner di Asi. "Villafranca e San Martino in Villafranca sono territori che hanno bisogno di iniziative del genere – sottolinea l’assessore allo sport Kevin Bravi –, pertanto ringrazio Asi, quartieri e associazioni per l’enorme impegno profuso nella realizzazione di questa giornata che unisce sport e salute, oltre a far rivivere un territorio colpito più volte dalle alluvioni".

Sergio Tomaselli