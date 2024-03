Domenica in Campigna di corsa col Winter Trail

Si tiene domenica una nuova edizione del Cwt ‘Campigna Winter Trail’ organizzata da Forlì Trail Asd affiliata alla Uisp Forlì. "L’evento sportivo nasce – precisano gli organizzatori – dalla collaborazione con alcuni enti del territorio: Pro loco Corniolo-Campigna, la scuola di sci di Campigna, l’Albergo Scoiattolo, L’Albergo Gran Duca. Una gara dalle caratteristiche particolari: corsa in montagna in semi autosufficienza alimentare in ambiente naturale; ma soprattutto, a fare da cornice alla corsa lo splendido scenario del Parco nazionale, l’unico evento sportivo di questo genere in Emilia-Romagna".

Si tratta di un trail competitivo che nelle scorse edizioni ha coinvolto tantissimi atleti e appassionati di montagna provenienti da diverse regioni italiane, con un numero crescente di iscrizioni. Il percorso consiste in 16 km con dislivello 800 m. in montagna in semi autosufficienza alimentare, lungo sentieri e mulattiere: un percorso a tratti tecnico e dal dislivello comunque impegnativo e potrebbe presentare anche fondo nevoso o scivoloso. Contestualmente alla gara agonistica si svolgerà una corsa/camminata non competitiva che non contempla l’obbligo di presentare il certificato medico sportivo, non prevede il cronometraggio, nessuna classifica né premiazione. Luogo di partenza presso il punto informazione del Parco ‘La Villetta’; da domani dalle 17 alle 18,30 oppure domenica 3, dalle 7.30, i partecipanti potranno ritirare il pettorale. Partenza alle 9,30. Costi: 25 euro il giorno della gara in loco. Ulteriori informazioni, iscrizioni o per consultare il regolamento di gara: www.forlitrail.com e forlitrail@gmail. com.