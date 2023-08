Domenica ritrovo a Pietrapazza

Torna domenica la Festa di Pietrapazza, località del Parco nazionale a 734 metri di altitudine e attraversata dal ramo del Bidente appunto di Pietrapazza detto anche ‘Fiume piccolo’. Da sempre una terra difficile da vivere e oggi è presente infatti solo un residente dopo l’esodo biblico che negli anni ‘70 svuotò la valle, anche se questi luoghi stanno diventando da anni una meta turistica per gli amanti delle escursioni, delle acque pulite del Bidente e per la bellezza di ponti, mulattiere e case ristrutturate dalla Regione e dai privati oltre alla presenza di strutture per l’ospitalità e la ristorazione. A Pietrapazza si sono insediati i frati dell’ordine religioso ‘Fratelli di S. Francesco’ che hanno ristrutturato prima la vecchia canonica (di proprietà della parrocchia di S. Sofia) trasformandola in un eremo, poi la chiesa e il campanile.

Attraverso un passaparola silenzioso ed efficace in tanti, provenienti dalla val Bidente, dalla val Savio e dal Casentino, ex residenti e non solo, si ritrovano fin dal primo mattino nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Eufemia costruita ex novo nel 1938 sotto la spinta del parroco Domenico Zanchini e di tutti i capifamiglia. Così domenica alle 11 in tanti ritroveranno la loro chiesa, costruita 85 anni, fa tirata a lucido durante la santa messa, prima del pranzo alla sporta e l’avvio dei giochi tradizionali nel pomeriggio come la ‘morra’ e la ‘piastra’. Le guide escursionistiche, dal canto loro, hanno organizzato camminate che da diversi luoghi raggiungeranno il piazzale della chiesa per unirsi alla festa.

o.b.