Domenica si parte per la valle del Senio

Il gruppo Trekking Forlì organizza per domenica mattina un’escursione nella valle del Senio, in provincia di Ravenna. Si partirà alle ore 8 da piazzale Zambianchi. Il percorso sarà lungo 15 chilometri e durerà 7 ore, con un dislivello di 850 metri (livello medio di difficoltà). Lasciate le auto a Badia di Susinana, a 369 metri di altitudine, si partirà poi per un’itinerario che toccherà verso Villa Gruffieto, il crinale di Poggio Bacero, la Rocca di San Michele e poi, al ritorno, la stessa badia che verrà visitata.