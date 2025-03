Domenica tutta dedicata a Yambo, pioniere locale della fantascienza

Sapete che il pioniere della fantascienza italiana ha origini bertinoresi? Si tratta di Enrico Novelli in arte Yambo (foto), figlio del grande attore Ermete Novelli, che com’è noto discendeva da una nobile e antica famiglia di Bertinoro (una delle dodici della Colonna dell’ospitalità). Alla figura di Yambo è dedicato il nuovo appuntamento con ‘I Pomeriggi del Bicchiere’ in programma domenica alle 15.30, al Teatro Novelli.

Caratterizzato da una personalità eclettica (fu anche illustratore e marionettista), Yambo è stato uno degli autori di spicco della letteratura popolare italiana della prima metà del Novecento. Grande fama ebbero soprattutto i suoi libri per ragazzi: uno dei più famosi è ‘Ciuffettino’. Ma scrisse anche opere di genere fantastico-avventuroso, firmando romanzi fantascientifici che appassionarono generazioni di ragazzi dell’epoca. Nel 1910 realizzò persino un film intitolato ‘Un matrimonio interplanetario’. Per questo, è considerato uno degli anticipatori della fantascienza in Italia. Nell’ottobre scorso il ‘Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino’ gli ha dedicato una mostra per celebrare il 150° anniversario della nascita. Ed è proprio il Museo torinese a curare la presentazione di domenica.

Per l’occasione sarà allestita una mostra temporanea delle sue prime edizioni librarie e di alcune riviste, fumetti e illustrazioni di Yambo. Nel corso dell’incontro è prevista anche la proiezione del film ‘Matrimonio interplanetario’, che sarà commentato da Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro ed esperto di cinema. Il piacere dell’assaggio sarà con i prodotti delle aziende aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori e i i vini di Podere Baratta. Per partecipare bisogna prenotarsi entro le 12 di venerdì inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it.