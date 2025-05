’Domeniche al castello’ al via. Si riparte domani con Campitelli

A grande richiesta prende il via domani al Castello di Cusercoli la rassegna di spettacoli ‘Le domeniche al castello. Romagna e dintorni’ promossa dal Comune di Civitella in collaborazione con la Pro loco e il contributo della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, curata dalla DireFare. Per quattro domeniche al Castello di Cusercoli ci saranno interpreti di eccezione: Denis Campitelli con lo spettacolo carico di ricordi, poesie e racconti di atmosfera romagnola; Maria Pia Timo con le sue esilaranti riflessioni su lavoro, famiglia e questioni sociali; Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina che parlano di Romagna ma anche di scrittori e musicisti che hanno amato in uno spettacolo pieno di aneddoti poetici e familiari, storie che portano lo spettatore in giro per il mondo e per la Romagna, terra di sogni e ‘pataccate’. E per finire Vito, che spostando lo sguardo leggermente più a nord, ci racconta della pianura, delle donne e dei loro sogni, ricette e amori immersi nella nebbia, di quel mondo surreale e affascinante che è la Bassa raccontata mirabilmente da Zavattini e dipinta da Ligabue.

Si parte domani alle 17 con lo spettacolo ‘Purbion di Romagna. Poesie, monologhi e aneddoti della nostra terra’ di e con Denis Campitelli (foto). "Un’antica nebbia, a volte invisibile, avvolge da sempre l’uomo. Spesso gioca a fargli perdere la strada e a lasciarlo senza punti di riferimento. Ora quell’antica nebbia – commenta il curatore Giancarlo Dini – si è addensata e trasformata in ‘Purbión’, polverone. Allora come riconoscere la strada di casa? Ulisse, nel poema di Tonino Guerra, capisce di essere ritornato nella sua Itaca grazie al profumo di un’erba selvatica, tipica della sua terra. Per noi invece la buona notizia arriva da un suono selvatico che conosciamo bene, il suono della lingua romagnola: ‘A qué i scór in Rumagnöl. A sém arivé a ca!’".

Biglietto intero: 15 euro, ridotto 13 e abbonamento 4 spettacoli 40 euro. Info e prenotazioni: 376.1224452.

o.b.