Domeniche delle Mariette,. Cavina ‘porta’ la pizza

Debutta nel genere giallo con un libro che prende le mosse da una pizzeria: il ravennate Cristiano Cavina (nella foto), che prima di diventare scrittore è stato proprio pizzaiolo, sarà il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna ‘Le domeniche delle Mariette’, dopodomani alle 16,30 all’interno come di consueto di Casa Artusi.

Cavina presenterà a Forlimpopoli il suo ultimo romanzo ‘L’ananas no - Un giallo romagnolo’ (Bompiani 2024). Ambientato appunto sulla riviera romagnola, nell’immaginario paese di Galatea a Mare, il libro vede come protagonista Manolo Moretti, ex sovrintendente della polizia penitenziaria e ora pizzaiolo del locale Gradisca. Moretti ci mette poco a capire se chi ha di fronte è un tipo concreto da ‘prosciutto e funghi’, un esagerato ‘doppio salame piccante’ o un raffinato ‘bufala con basilico’. Ma nessuno potrà mai convincerlo a preparare una pizza con l’ananas sopra.

All’improvviso, la morte fa capolino tra i tavolini del Gradisca, ma nell’aria dolce della Romagna di fine estate, un delitto ci sta proprio come l’ananas sulla pizza: è un corpo estraneo, inquietante, incomprensibile. Per Moretti, che ha un passato pieno di segreti e una singolare incapacità di tenersi lontano dai guai, potrebbe essere l’occasione per ammettere che quello dietro il forno delle pizze è un nascondiglio da cui deve trovare il coraggio di uscire.

‘L’ananas no’ è l’atto di nascita di un nuovo detective più che mai improbabile eppure carico della profonda umanità di un grande personaggio, capace di infondere a questo giallo tutta l’autenticità, la malinconia e l’allegria delle nostre estati italiane e, in particolare, appunto romagnole.

Nato e cresciuto a Casola Valsenio, Cristiano Cavina si è dedicato fin da bambino alle sue due grandi passioni: la letteratura e il calcio. Allergico agli studi, per mantenersi ha fato vari lavori: muratore, portalettere e, appunto, pizzaiolo. Nel 2003 ha pubblicato il suo primo romanzo, intitolato ‘Alla grande’, con il quale si è aggiudicato il Premio Tondelli. Al suo attivo vanta una ventina di romanzi, in massima parte ambientati proprio a Casola. Dal 2023 insegna scrittura alla Scuola Holden.

L’ingresso domenica all’evento è libero. A seguire, come di consueto, sarà organizzata una degustazione in tema.

Matteo Bondi