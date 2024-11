‘Domeniche per le Famiglie’ al teatro Testori

Per la rassegna ‘Le Domeniche per le Famiglie’, il Teatro Testori di Forlì ospita domani alle 16 ‘Ti vedo. La leggenda del Basilisco’ di Emanuela Dall’Agliocolo, spettacolo che ha ottenuto il Premio Ubu 2021 per i migliori costumi. La storia è raccontata da una grande gonna in cui sono racchiusi tutti gli elementi del racconto, in particolare una strega e il suo Basilisco, ossia il Re dei serpenti che ha poteri soprannaturali al punto che solo con lo sguardo trasforma gli esseri viventi in pietra. Quando il Basilisco giunge in un villaggio, tutti hanno paura di lui e vorrebbero cacciarlo, ma non sapendo come fare si chiudono in casa pieni di spavento. Forse questo personaggio non è poi un mostro, ma è solo incapace di gestire il suo potere finché avviene un incontro-scontro fra il Basilisco e un piccolo eroe coraggioso e pieno di dolcezza, che gli darà un antidoto per non far morire nessuno. Grazie al coraggio e anche a un pizzico di magia, anche questa vecchia leggenda trova la giusta soluzione. A questo spettacolo seguirà il 1° dicembre il mago delle bolle Michele Cafaggi con ‘Sono solo… bolle di sapone’.

Biglietti: posto unico 6,50 euro (acquisti on line su Vivatiket); posto unico 7,50 euro (acquisti in cassa). Info e prenotazioni: 0543.722456 e 375.8349548 o mail a progetti@teatrotestori.it.

r. r.