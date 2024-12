‘Domeniche per le famiglie’, al Testori risate senza parole

Prosegue la rassegna teatrale al Teatro Testori di Forlì con ‘Le domeniche per le famiglie’: oggi, alle 16, va in scena lo spettacolo di e con Michele Cafaggi ‘Sono Solo… Bolle di sapone - Ovvero del giorno in cui cercando qualcosa trovai me stesso’ con la regia di Ted Luminarc. Le musiche originali sono di Davide Baldi, luci e scenografia di Izumi Fujiwara; lo spettacolo è coprodotto da Studio Ta-Daa e Teatro Gioco Vita col sostegno di Elsinor Teatro/Testori e IntercettAzioni.

Lo spettacolo è comico e senza parole adatto a tutte le età: la visione creativa e artistica di Cafaggi si muove con facilità e competenza fra clownerie, magie e bolle di sapone. In scena c’è un uomo, ben vestito, che deve fare uno spettacolo teatrale con le bolle di sapone di cui è specialista, ma purtroppo ha dimenticato gli attrezzi. L’uomo non si dispera e decide di improvvisare lo spettacolo creando bolle di sapone attraverso gli oggetti più strani finché si troverà ad affrontare un ‘mostro schiumoso’ non però così terribile come si credeva. Lo stupore può essere nascosto in qualche luogo insolito e questa è l’occasione per affrontare mostri innocui e trovare "un pensiero smarrito o semplicemente un sorriso".

Biglietti: posto unico 6,50 euro (acquisti on-line su Vivaticket) o 7,50 (acquisti in cassa). Info e prenotazioni 0543.722456 e 375.8349548. La rassegna ha poi in programma l’8 febbraio, ore 11, uno spettacolo per piccolissimi da 1 a 4 anni dal titolo ‘Casa’ della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi di Bologna.

Rosanna Ricci