Domus coop, svolta storica. Dopo 42 anni Sansavini passa il testimone a Fabbri

È uno storico cambio della guardia, quello avvenuto a Domus Coop che, dopo ben 42 anni, ha cambiato guida. L’assemblea dei soci ha, infatti, sancito il passaggio di consegne tra Angelica Sansavini e Massimo Fabbri. La fondatrice della cooperativa sociale lascia l’incarico da presidente e lo rimette nelle mani del suo successore, eletto all’unanimità per alzata di mano. Una nomina nel segno della continuità, dato che Fabbri era il vicepresidente in carica, e che si muove lungo il solco del cambio generazionale intrapreso in questi ultimi anni da Domus, concretizzata anche con l’inaugurazione, nel settembre 2023, della nuova sede in via Tovini e nel lancio dello ‘Spazio Autismo - Casa San Giuseppe’, nuovo servizio dedicato a soggetti adulti che presentano una diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

"Ringrazio di cuore tutti i soci per questa serata meravigliosa, che sinceramente non mi sarei mai aspettata – afferma l’ormai ex presidente –. Sono certa che la nuova conduzione e il nuovo consiglio saranno in grado di portare avanti il nostro lavoro in modo adeguato e innovativo, sia per quanto concerne i progetti in cantiere che immaginandone di nuovi. Il tutto, rispettando la tradizione e i valori di Domus Coop". Cosa farà da domani Angelica Sansavini? "Affronterò con lo stesso entusiasmo di sempre tutto quello che la vita vorrà offrirmi. Questi anni sono stati bellissimi quanto impegnativi e duri, ma in generale il bilancio è senz’altro positivo. Ho costruito la mia vita intorno a questa cooperativa e alla mia famiglia, siamo cresciuti l’una al fianco dell’altra. E ora penso sia naturale lasciare spazio perché altri possano fare altrettanto". Il timone, ora, passa a Fabbri: "L’impegno che mi aspetta come successore di Angelica Sansavini è senz’altro importante ma ciò che mi preme sottolineare è che non lo affronterò da solo. A partire da oggi ci sono un nuovo consiglio di amministrazione, nuovi consiglieri e una nuova direzione, formatasi quasi un anno e mezzo fa e già all’opera da qualche tempo: insieme porteremo avanti il grande lavoro che Angelica ha fatto in tutti questi anni. Lo faremo con il nostro modo di fare e le nostre idee, cercando di essere sempre vicini ai soci e coinvolgendo sia i giovani che gli operatori senior che, con noi, vorranno costruire il futuro di Domus Coop. Perché se è vero che 42 anni sono passati e oggi siamo qui, il nostro desiderio è che la cooperativa continui a crescere, consolidando i servizi che già offre e progettandone altri, di nuovi, per far fronte ai bisogni che il territorio porterà alla nostra attenzione".