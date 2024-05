Don Amati: "I miei 40 anni di sacerdozio"

"Avevo 11 anni, quando una domenica d’estate andai a messa nella chiesa di San Pietro a Forlimpopoli e il parroco don Antonio Drudi parlò del seminario. Non ricordo bene che cosa disse, ma quando andai a casa rivelai a mia mamma: ‘Voglio andare in seminario’. E così fu. A ottobre entrai nel seminario di Bertinoro". Sono queste le origini della vocazione sacerdotale di don Giovanni Amati, che domani festeggia i 40 anni di sacerdozio, presiedendo una messa solenne alle 10.30 nella pieve di Santa Maria a Rocca San Casciano insieme al cappellano don Rudy Viscarra, alle coppie che festeggiano 40 anni di matrimonio e ai parrocchiani di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico di Romagna, Bocconi e San Benedetto in Alpe che insieme formano una unica Unità pastorale. Al termine si terrà un momento di festa in piazza Garibaldi con un aperitivo.

Don Giovanni, come ricorda il giorno dell’ordinazione sacerdotale all’età di 26 anni, per imposizione delle mani dell’allora vescovo Giovanni Proni, al termine degli studi nei seminari di Forlì e Bologna?

"Un giorno emozionante, ma anche festoso per aver raggiunto un traguardo ed iniziare una partenza. Fui ordinato prete insieme a don Erio Castellucci, oggi arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, nonché vice presidente della Cei, e a don Stefano Pascucci, parroco di Forlimpopoli".

Nella sua Forlimpopoli quali legami affettivi sono rimasti? "Mio fratello Gabriele, sposato e con due figli, mentre l’altro fratello Lorenzo abita a Collinello di Bertinoro".

Dove iniziò il ministero pastorale?

"Dall’ottobre 1984 al novembre 1994 sono stato per dieci anni cappellano di don Luigi Maretti a Rocca San Casciano".

Poi dove ha proseguito?

"Per altri dieci anni sono stato cappellano nella parrocchia di San Paolo a Forlì, con don Mino e don Amedeo, veri maestri spirituali, e contemporaneamente parroco di Fornò. Dal 2003 al 2013 sono stato parroco a Barisano, Poggio e Durazzanino, trasferito poi a Capocolle fino al 2017 e a Santa Caterina di Forlì fino al 2021".

Quando il vescovo Corazza (che ha inviato un messaggio da leggere in chiesa) gli ha chiesto di guidare l’Unità pastorale di Rocca San Casciano, da Dovadola a San Benedetto in Alpe.

"Si tratta di un ritorno in vallata, da dove ero partito. Sono contento del cammino unitario iniziato con le cinque comunità della media e alta valle del Montone e della sincera e fraterna amicizia allacciata col cappellano don Rudy".

Altri incarichi in diocesi?

"Fra i tanti, sono direttore dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali, direttore de L’Annuncio (notiziario dell’Associazione ‘Per Benedetta Bianchi Porro’) e collaboratore del settimanale diocesano Il Momento".

Se dovesse riassumere questi 40 di vita, come definirebbe il compito del prete?

"Non è quello di fare discorsi, ma vivere con le persone là dove vivono, per indicare una speranza in mezzo a tante difficoltà e problemi attuali".