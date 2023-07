Don Antonio, musica che aiuta

Esce oggi ‘Lacosta’ il quarto album dopo ‘Don Antonio’ (2017), ‘La Bella Stagione’ (2021) e ‘Colorama’ (2022) del modiglianese Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, chitarrista virtuoso, produttore e autore di musiche anche per il cinema, uno dei nostri musicisti più eclettici e conosciuti all’estero. "Lacosta è una riflessione su un luogo che per tutta la vita ha continuato a definirmi, ad accogliermi, a curarmi. È musica che parla di un rapporto molto intimo con la mia terra – spiega Don Antonio –. Lacosta, (ovvero via della Costa, provinciale che unisce Modigliana a Brisighella, ndr), è una strada che percorro fin dall’infanzia, a cui lego tanti significati, e oggi una delle tantissime strade ferite del nostro paese, danneggiate o modificate irreparabilmente in seguito alle piene e alle frane di maggio". ‘Lacosta’ è un disco iniziato nel 2021 su composizioni commissionategli in quel periodo, ispirate a riflessioni sull’appartenenza e sul territorio. Racconta la terra in cui il compositore è nato ed è ottima musica strumentale indipendente italiana.

Precisa Don Antonio: "I proventi di questa prima tiratura del disco, fisici e digitali, concorreranno al fondo emergenziale per Modigliana gestito dalla Pro loco, Protezione civile e Nucleo volontari antincendio". Il disco contiene "brani brevi, composti in solitudine, con pochissimi strumenti, in un casolare di campagna, con i musicisti con cui più ho collaborato in questi anni recenti – conclude l’autore –. Alcune composizioni, registrate in diverse versioni, sono state utilizzate per un film trasmesso da Rai Due, per un ciclo di spot di cantine vitivinicole delle nostre colline, per una docufiction di Netflix e per altri lavori". Lacosta di Don Antonio è stato registrato a La Casina e Crinale Lab, Modigliana.

Mixato da Brian Deck al Narwhal, Chicago, masterizzato da Jim DeMain a Yes Master and Alex McCollough al True Master, Nashville. Don Antonio per chitarre, bass, synth, melodica e con lui: Luca Giovacchini (chitarra e dobro), Piero Perelli (batteria e percussioni), Roberto Villa (basso), Nicola Peruch (organo, piano, synth), Vanni Crociani (fisarmonica), Enzo Vallicelli (batteria e chitarra su Vince, batteria su Blu Spazio Blu), Stefano Intelisano (organo e piano su Blu Spazio Blu). Vince and Blu Spazio Blu composti da Don Antonio ed Enzo Vallicelli.

Giancarlo Aulizio