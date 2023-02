Don Anu torna in India Domani il saluto a Regina Pacis "So già che mi mancherete tanto"

Domattina la parrocchia di Regina Pacis saluterà don Anuraj Rajendranburnabas, per tutti don Anu (nella foto), che torna in India dopo oltre tre anni di servizio pastorale a Forlì come cappellano della comunità guidata dal parroco don Roberto Rossi. Alle 10.30 don Anu celebrerà la messa, poi saluterà amici e parrocchiani durante il pranzo comunitario che si svolgerà nei locali della chiesa.

Originario della diocesi di Neyyattinkara, nella regione del Kerala, il sacerdote è nato nel 1990. Entrato in seminario a 15 anni, ha conseguito la laurea in biochimica proseguendo anche la sua formazione in vista del sacerdozio. Nel 2014 è stato inviato a Roma per gli studi di teologia presso l’Università Pontificia di Santa Croce conseguendo la licenza in teologia morale. Il 24 agosto 2019 è stato ordinato sacerdote e tre mesi dopo è arrivato a Forlì.

"Della mia permanenza in Italia – afferma il giovane sacerdote indiano – mi ha colpito la magnanimità che ho incontrato. Regina Pacis è una comunità viva, che pratica la fede in una maniera molto bella e autentica". Nonostante qualche difficoltà per la lingua e per il clima, don Anuraj è grato per quanto ha ricevuto a Forlì: "So già che i parrocchiani di Regina Pacis mi mancheranno tanto. Mi hanno fatto sentire come uno di loro, mi hanno voluto bene come a un figlio, un fratello, un nipote. Hanno cercato di venirmi incontro in tutto, anche per quanto riguarda il cibo. Mi mancheranno la carbonara e il coniglio arrosto. Ringrazio il parroco don Roberto Rossi".

a. r.