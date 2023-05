Don Erio, scout per sempre "Anch’io ho lo zaino in spalla Con loro scoperta e stupore"

di Marco Bilancioni

Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e di Carpi, vicepresidente della Cei (Conferenza episcopale italiana): questa è la presentazione completa e ufficiale... Ma per gli scout e tanti forlivesi, è semplicemente don Erio. "Sono stato a contatto con gli scout fin dalla fine degli anni Ottanta, quando sono diventato prete". Ed elenca: "Prima come assistente dei gruppi Forlì 1 e Forlì 9, ovvero San Mercuriale e Santa Maria del Fiore. Poi responsabile Agesci di zona. E ovviamente li seguivo a San Giovanni Evangelista", ovvero l’ultima parrocchia prima dell’ordinazione episcopale.

Don Erio, domani ritorna a Forlì. Emozionato?

"Molto".

Gli scout animarono anche la sua ordinazione, al Palafiera.

"Ed è uno dei ricordi più belli di quella giornata".

Che cosa le piace degli scout?

"Uno dei loro motti è che imparano facendo. Dunque esperienza e pensiero. Il primo posto va all’esperienza: non si tratta tanto di spiegare ma di fare qualcosa, spiegandola durante l’esecuzione".

Oggi tanti, soprattutto sul web, pensano che ci si possa improvvisare esperti di qualcosa, il che non è necessariamente positivo. Qual è la differenza rispetto alla mentalità scout?

"Da soli, il fare non è educativo. E invece gli scout hanno sempre questo approccio: con il ragazzo, c’è il capo. E ci sarà l’opportunità di riflettere su sentimenti, emozioni, idee. Il pensiero, dunque, si formerà durante l’azione. Lo dice anche papa Francesco".

Sul Carlino di ieri, alcuni che hanno partecipato in passato hanno raccontato perché questa esperienza è stata fondamentale. Lo è per chi è diventato attore e per chi fa ricerca scientifica. Come si spiega questa unione nella diversità?

"Perché alla radice c’è la scoperta, lo stupore, la gratitudine, la libertà interiore. È un’esperienza che valorizza i doni delle persone, come sa chi conosce il concetto di ‘specialità’. E poi c’è un altro motto che unisce tutti: semel scout, semper scout. Una volta è per sempre".

Qualcuno, forse perfino tra chi indossa il fazzolettone, rischia di confondere lo scoutismo con le belle passeggiate in montagna e in mezzo alla natura?

"Il rischio di un approccio superficiale c’è, ma nella vita scout non dura... Chi cerca una scampagnata, troverà modo di farla da solo, in altri modi".

L’Agesci forlivese ha rivendicato i propri numeri, sottolineando come altre realtà romagnole vicine e simili siano nettamente inferiori. Perché proprio a Forlì c’è questa energia che porta a festeggiare in grande il centenario?

"Penso al mitico don Pippo, il parroco di San Mercuriale... o a una figura come Mario Baldelli... A Forlì ci sono stati preti e laici che hanno portato avanti lo scoutismo in maniera forte. Non solo: in città, l’associazione si è plasmata sulle parrocchie, un luogo dove le famiglie convergono. Può diventare naturale, per esempio, il passaggio dal catechismo agli scout con lo stesso gruppo di amici. E poi, diciamocelo, noi forlivesi siamo generosi...".

Maurizia Squarzi, presidente di una realtà del sociale importante come CavaRei, ha raccontato di aver partecipato a un campo incinta di sette mesi.

(ride) "Non mi stupisce. Ci sono decine di esempi di dedizione che conciliano famiglia, lavoro e Agesci".

Quanto conta questa aggregazione dopo gli anni del Covid, del lockdown, dalla Dad, con fenomeni crescenti di ritiro sociale e baby gang?

"Molto. Gli scout sono un luogo di relazioni sane e di crescita".

Un consiglio e un augurio per il futuro per gli scout di oggi: i suoi ragazzi di allora, un po’ cresciuti, e quelli nuovi.

"Cito il terzo motto: estote parati, state pronti. Papa Francesco dice non viviamo un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca. Dico agli scout: state pronti. Hanno tutta l’attrezzatura pronta per farlo, senza paura".

Cos’è rimasto, a lei personalmente, oggi, dello scoutismo?

(ride) "Oggi faccio il girovago. Prendo il treno 2-3 volte a settimana. Potrei dire che vivo con lo zaino sulle spalle. Sono anni di route anche per me...".