Don Filippo Foietta s’insedia nella parrocchia della Pianta

Domani alle 16 don Filippo Foietta (foto) farà l’ingresso solenne come nuovo parroco a Santa Maria Assunta della Pianta, alla presenza del vescovo, monsignor Livio Corazza, che gli affiderà la nuova comunità.

Originario di Santa Sofia, 43 anni, don Filippo è cresciuto in parrocchia, ha frequentato il liceo a Forlì e poi la facoltà di Farmacia all’Università di Bologna. Ha lavorato come farmacista per circa quattro anni, poi ha deciso di entrare in seminario ed è stato ordinato sacerdote nel 2019. Da allora è stato cappellano dell’Unità pastorale di Forlimpopoli. "Sono stati anni bellissimi – afferma il sacerdote – ricchi, densi di attività e di realtà, alcune solo incrociate, altre vissute più in profondità, uno sterminato album di volti e di amicizie, di storie ascoltate e raccontate. Ringrazio don Stefano Pascucci e don Rino Giunchi che sono stati dei padri e dei fratelli maggiori, mi hanno insegnato tanto donandomi un’amicizia vera che non finirà solo perché qualche chilometro ora ci separa. Mi hanno incoraggiato, consolato, spronato, mi hanno dato fiducia e sostegno sempre. Quando il vescovo mi ha chiesto di spostarmi e assumere l’incarico di parroco alla Pianta subito ho pensato a cosa avrei dovuto lasciare e ci sono stati momenti di dispiacere, di paura per il futuro. Poi piano piano ho capito, o meglio ricordato, perché ne ho avuto prova già tante volte, che il Signore non ci dà mai missioni impossibili".

Da domani don Foietta avrà la cura pastorale delle 5300 persone e delle 1700 famiglie della parrocchia, seguirà la società sportiva con la scuola calcio a cui partecipano centinaia di bambini e ragazzi, la società di pallavolo, la scuola materna, le associazioni giovanili, il centro diurno per anziani e manterrà anche gli altri incarichi che ha attualmente, cioè di insegnante di religione all’Iti e assistente dell’Unitalsi e dell’associazione Kalipè, che organizza le vacanze estive a Sappada. "Sono contento di iniziare questo nuovo importante capitolo della mia vita – scrive don Filippo nel saluto alla sua nuova parrocchia – in una realtà che so essere viva e forte. Con qualche timore, non posso nasconderlo, ma anche con tanta fiducia nel Signore che mi chiede questo passaggio. Ringrazio il vescovo per questa chiamata".

Alessandro Rondoni