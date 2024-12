‘Don Gervaso prete per caso’: al Piccolo in scena il dialetto Sommario: "Al Teatro Piccolo, stasera alle 21, va in scena la commedia dialettale ‘Don Gervaso prete per caso’ di Loredana Cont, organizzata con Coop. Casa del Lavoratore di Bussecchio. Interpretata da Quii ad San Zili di S. Egidio di Cesena, la storia narra di Elia che, scambiato per don Gervaso, diventa il parroco con grande successo. Biglietti a 7 euro, apertura biglietteria alle 20."