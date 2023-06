Don Pippo rivive al cinema Prima proiezione domani all’Astoria del film dedicato all’iconico parroco

di Rosanna Ricci

Il film ‘Potevo farmi santo’ verrà proiettato in anteprima domani (ore 21) alla Multisala Astoria di Forlì. Prodotto da Compagnia Bella in collaborazione con Onda Film, col contributo del Comune di Forlì e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì oltre altre associazioni, il film racconta la vita di Monsignor Giovanni Prati, conosciuto da tutti come don Pippo.

Diretto dal regista forlivese Romeo Pizzol, il film ha come protagonista proprio la vita di don Pippo, conosciuto come ‘il santo forlivese’, attraverso le persone che il sacerdote ha incontrato e sugli effetti prodotti dalle sue azioni. In altre parole, don Pippo è stato un personaggio buono e sempre deciso a scegliere il meglio per tutta la comunità, ‘un uomo dall’idea ben precisa della realtà’, come lo ha definito l’assessore Valerio Melandri.

Al centro del film c’è non solo la figura di don Pippo con i suoi valori di rispetto, di condivisione e di inclusività, valori indispensabili per costruire una comunità viva e forte, ma anche tutta Forlì e la sua storia. Una storia che pone l’accento sui valori indispensabili per creare una comunità e che fa scoprire i cambiamenti operati dal sacerdote. Fra i personaggi del film non poteva mancare anche la figura di Diego Fabbri. Il film è un prodotto tutto forlivese (una scena è stata girata anche nella sala Calamandrei del municipio, oltre a quelle in San Mercuriale, Santa Lucia e San Filippo Neri) con un linguaggio in cui si registrano cadenze romagnole e con tantissime foto storiche in cui sono state applicate tecniche di animazione.

Come definire il film? Quasi un documentario, perché i personaggi narrano episodi di quegli anni analizzando i fatti ma soprattutto al centro c’è un personaggio, don Pippo, che ha segnato la città. Nel film non compare la presenza in diretta del sacerdote, si percepisce l’immagine e si sente la sua voce e le sue parole, ma sono soprattutto le persone che parlano di lui . Il film, della durata di un’ora e dieci minuti è un lavoro che ha richiesto molto impegno e tanta attenzione, ma, hanno sottolineato il regista Romeo Pizzol, Lodovico Lombardi di Onda Film e gli attori partecipanti, è stata ‘un’esperienza bellissima’. Il film sta attirando l’attenzione di tanti cittadini, tanto che è già sold out sia la proiezione di domani che quella del giorno successivo. In attesa di stabilire altre date si può scrivere una mail con il proprio nominativo all’indirizzo: [email protected]