Don Pippo, servizio civile: 2 posti

Sono disponibili due posti per svolgere il servizio civile alla Fondazione Opera Don Pippo Onlus, da anni punto di riferimento a Forlì nell’offerta di servizi di cura, assistenza, riabilitazione e accoglienza di persone con disabilità. Si tratta di un’occasione di formazione e crescita personale e professionale destinato a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, con una durata che va da maggio 2023 a maggio 2024 e che prevede 25 ore di servizio a settimana suddiviso su cinque giorni a fronte di un compenso di circa 450 euro al mese. Chi presterà servizio civile presso la Fondazione Opera Don Pippo Onlus potrà entrare in contatto con diversi tipi di servizi e progetti che prevedono attività nel centro riabilitativo diurno, nel centro residenziale, nel gruppo appartamento e nei progetti per le autonomie, e sperimentarsi nell’accoglienza dell’altro e nella comprensione delle diversità. Le domande dovranno essere presentate domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre il 10 febbraio.