Don Puglisi, la sua vita a teatro

‘Lascia che io sia - Padre Pino Puglisi’ è il titolo della trasposizione teatrale della storia di un uomo, un sacerdote, che ha donato la sua vita per la lotta contro la mafia. Lo spettacolo andrà in scena questa sera alle 20,30 al Teatro Verdi di Forlimpopoli. Sul palco la Compagnia delle CircoStanze nata a novembre 2024 per dare vita a un ambizioso progetto pastorale caritativo che prevede l’utilizzo del teatro come strumento educativo e di servizio alla Comunità parrocchiale. Il gruppo è composto da 20 ragazzi (dai 13 a 19 anni) e da 8 adulti che li hanno guidati in questo percorso.

Il teatro, infatti, per sua natura racchiude un metodo educativo e pertanto rappresenta uno strumento potentissimo capace di unire e creare empatia. Per info e prenotazioni: www.comunitacristianaforlimpopoli.it.

ma.bo.