Don Rino Giunchi al 45° anniversario dell’ordinazione

Alle 18 oggi nella chiesa di San Giovanni Paolo II, a Capocolle, il parroco don Rino Giunchi ricorderà il 45° anniversario di ordinazione sacerdotale celebrando la messa a cui parteciperanno i confratelli preti e i fedeli laici delle sei comunità che gli sono affidate (Capocolle, San Giuseppe Operaio, Santa Croce, Provezza, Sant’Andrea e San Leonardo), il personale dell’Hospice di Forlimpopoli dove svolge il servizio di cappellano, bambini e ragazzi del catechismo e persone incontrate in questi anni di ministero. "Desidero ringraziare il Signore perché non mi ha mai abbandonato – afferma don Rino – e chiedere la grazia di continuare a rispondere alla Sua chiamata coscientemente e con gioia".

Nato a Forlì nel 1952, originario della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice alla Cava, è stato ordinato sacerdote il 24 giugno ’78 e ha svolto il suo ministero come cappellano prima a S. Paolo Apostolo, poi a Coriano e a Castrocaro. Nel 2003 è stato nominato parroco di Villafranca, poi dell’unità pastorale di S. Pietro in Trento, Coccolia, Filetto e Roncalceci, infine cappellano a Bertinoro. Dal 2017 è parroco di Capocolle, scegliendo di fare vita comune di fraternità con don Stefano Pascucci e gli altri sacerdoti della zona di Forlimpopoli. Don Rino è anche noto per il suo servizio musicale: è laureato in organo e composizione organistica al conservatorio di Ferrara ed è nella Commissione diocesana di musica sacra.

Alessandro Rondoni