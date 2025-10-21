Don Rudy resta in Italia: "Mi sono affezionato"

Don Rudy Viscarra, originario della diocesi di Coroico, in Bolivia, è stato incardinato alla diocesi di Forlì-Bertinoro, dove continuerà così a svolgere il suo servizio pastorale come collaboratore nell’unità pastorale di Rocca San Casciano e Dovadola guidata da don Giovanni Amati. Don Rudy è nato il 22 dicembre 1976, ha fatto l’ingresso in seminario nel 1996 ed è stato ordinato sacerdote il 14 maggio 2006 nella cattedrale di Coroico. È stato cappellano, poi parroco nella sua diocesi, e nel 2010 è stato inviato a Roma dal suo vescovo per proseguire gli studi, conseguendo così la licenza in Diritto canonico alla Pontificia Università Salesiana.

Dal settembre 2015 svolge il suo ministero nella valle dell’Acquacheta, dove prima è stato cappellano di don Tedaldo Naldi e poi, nel gennaio 2022, è divenuto collaboratore di don Amati nelle parrocchie di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe. Nei giorni scorsi è stata data la notizia alle comunità parrocchiali e ora sarà a tutti gli effetti un prete diocesano.

"Sono infinitamente grato – afferma don Viscarra – alla mia comunità di origine, alla mia famiglia e alla parrocchia, ai formatori che mi hanno educato alla fede e accompagnato a riconoscere e a rispondere alla vocazione sacerdotale. Questi ultimi dieci anni a Rocca San Casciano mi hanno permesso di maturare nuove esperienze pastorali e una piena coscienza del mio sacerdozio, che voglio continuare a vivere in queste comunità. Mi sono affezionato a luoghi e persone, e il parroco don Giovanni per me è confratello prete e un caro amico, a cui devo molto". Anche don Amati esprime gratitudine per il servizio svolto dal sacerdote e per la notizia dell’incardinamento e per l’opera svolta dai vescovi quello di origine in Bolivia e quello di Forlì-Bertinoro, mons. Corazza: "L’amicizia e la collaborazione con don Rudy sono fra le prime cose belle che ho sperimentato arrivando in queste parrocchie della Vallata del Montone tre anni e mezzo fa. Sono molto contento di poter continuare a condividere con lui la guida quotidiana delle nostre comunità. Il supporto reciproco nel servizio e la comunione vissuta fra preti sono un bene che diventa segno per tutti".

Un altro sacerdote boliviano della diocesi di Coroico, don Emilio Machicado, svolge attualmente il suo ministero nella diocesi di Forlì-Bertinoro come cappellano dell’Unità pastorale di Cusercoli, Civitella e Galeata, mentre altri preti stranieri sono già stati incardinati nella diocesi forlivese e sono: don Francois Koukaga cappellano a Santa Sofia, don Hyacinthe Nizigiyimana vicario parrocchiale nell’unità pastorale di San Pietro in Trento e don Pawel Szymusiak parroco dell’unità pastorale di Roncadello.

Alessandro Rondoni