Don Tedaldi festeggia 40 anni di sacerdozio

Oggi la parrocchia di Castrocaro Terme festeggia i 40 anni di sacerdozio del parroco, don Urbano Tedaldi, che alle 17 celebrerà la messa nella chiesa dei Santi Nicolò e Francesco. Seguirà un momento conviviale nel teatrino parrocchiale. Originario di Vecchiazzano, dove è nato il 25 febbraio 1950, don Urbano è cresciuto nelle parrocchie di Schiavonia e Ravaldino ed è entrato in seminario a trent’anni, dopo aver lavorato come pasticciere e casellante in autostrada. Ordinato sacerdote l’8 dicembre 1984, è stato cappellano a Coriano, a Santa Sofia, a San Pio X in Ca’ Ossi e a San Nicolò di Meldola.

Nel 1997 ha iniziato il ministero come parroco di Cusercoli e Civitella, dove è stato pure rettore del santuario della Madonna della Suasia, e nel 2008 a Predappio ha avuto anche l’incarico nelle parrocchie di Predappio Alta, San Cassiano, San Savino e Montemaggiore. Qui don Urbano aveva curato la formazione dei giovani attraverso le associazioni dell’Azione Cattolica e dell’Agesci, la proposta del centro estivo, il doposcuola e la scuola di formazione all’impegno sociale e politico, due esperienze, queste ultime, alle quali il sacerdote era particolarmente legato e che aveva motivato così: "Lavoriamo in vista del bene comune del territorio dove viviamo, affinché i cristiani possano essere protagonisti in positivo della politica ed all’interno della realtà locale. Se vogliamo raccogliere qualcosa domani, dobbiamo seminare oggi".

Dal 2020 è stato nominato parroco di Castrocaro e nel 2022 anche di Pieve Salutare.

"Rivolgo sentite congratulazioni a Don Tedaldi – ha detto il sindaco Francesco Billi – per l’importante traguardo raggiunto nel suo servizio sacerdotale e lo ringrazio per l’attività di riferimento che svolge quotidianamente presso la nostra comunità con spirito cristiano di collaborazione e disponibilità".

Alessandro Rondoni