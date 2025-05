’Dona la spesa’, ecco chi aderisce

Prende il via domani l’iniziativa ‘Dona la spesa’, promossa da Coop Alleanza 3.0. In Emilia-Romagna l’appuntamento coinvolgerà 184 negozi tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0. In particolare a Forlì aderiscono il punto vendita dei Portici, quello di Corso della Repubblica e quello di via Curiel, mentre nel comprensorio sarà possibile acquistare la propria spesa solidale a Meldola e Predappio.

Ma ecco come funziona in concreto: all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene e la cura della persona e della casa, e per l’infanzia.