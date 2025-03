‘Dona un battito’. Domus Coop cerca fondi per quattro defibrillatori

Un piccolo gesto che può salvare una vita. È questo il cuore della raccolta fondi, dal titolo #Donaunbattito, lanciata dalla Domus Coop per acquistare defibrillatori destinati alle sue quattro strutture. L’obiettivo è raccogliere 8mila euro entro il 19 maggio.

"Da anni il nostro desiderio era quello di dotare i nostri servizi frequentati ogni giorno da bambini, giovani e anziani, di questi dispositivi essenziali – spiega Massimo Fabbri, presidente della cooperativa –. Non saranno solo a disposizione della cooperativa ma accessibili anche alla cittadinanza". La Domus Coop, nata nel 1982, accoglie minori, mamme e adulti con disabilità psichica per migliorarne la qualità di vita e favorirne l’integrazione sociale. Le sedi sono in via Tovini, via Barsanti, via Correcchio e via Pacchioni. "Donare è facile – sottolinea Gianni Matteucci, referente dell’ufficio fundraising dell’ente – e per ogni contributo è prevista una ricompensa sotto forma di gadget. Se la cifra non sarà raggiunta per intero, le donazioni verranno restituite" (www.ideaginger.it/progetti/donaunbattito.html).

Ogni anno in Italia circa 60mila persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso. In casi come questi il tempo è un elemento cruciale: un intervento eseguito nei primi 5 minuti dell’emergenza aumenta la probabilità di sopravvivenza fino al 70%. Senza un defibrillatore e personale formato, ogni minuto che passa la percentuale si riduce fino al 10%. La Pubblica Assistenza formerà gratuitamente i 42 operatori della cooperativa: "La legge del 2021 – spiega Sebastiano Calpona, direttore sanitario dell’associazione – ha reso possibile l’uso dei defibrillatori anche fuori dagli ospedali, ma è comunque necessaria una formazione adeguata per un intervento efficace. Per questo siamo felici di poter aiutare la Domus Coop con i nostri volontari specializzati".

Al fianco della cooperativa in questa iniziativa solidale c’è anche la Pallacanestro Forlì 2.015, la Bcc ravennate, forlivese e imolese, Forlifarma e l’associazione Salute e Solidarietà. "Siamo sempre pronti a sostenere il territorio – commenta Giancarlo Nicosanti, presidente della Pallacanestro Forlì 2.015 –. L’abbiamo fatto durante l’alluvione e continuiamo a farlo aiutando molte realtà nonprofit locali. Siamo lieti quindi di contribuire all’iniziativa ‘#Donaunbattito’". I giocatori biancorossi e lo staff visiteranno le strutture della Domus Coop per conoscere i giovani utenti e toccare con mano i numerosi servizi offerti dalla cooperativa. Inoltre, durante la partita contro l’Urania Milano, in programma domani alle 18 al Palafiera, sarà presente un banchetto informativo dove poter trovare articoli di artigianato creati dai più fragili e contribuire alla raccolta fondi.

"È bellissimo – sottolinea Angelica Sansavini, assessora al welfare, per 42 anni presidente della Domus Coop – vedere questo connubio tra sport e sociale. A Forlì c’è un reale sostegno sussidiario tra istituzioni e terzo settore". Ad oggi la campagna ha già raccolto 3.829 euro, donati da 110 sostenitori.

Valentina Paiano