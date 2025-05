Donare il midollo: ecco come fare

Torna domani l’iniziativa ‘Match for life’ che Admo promuove in collaborazione con la società di gestione delle Farmacie Comunali di Forlì e Forlimpopoli. Nel corso del pomeriggio il personale della Farmacia Punta di Ferro e quello sanitario dell’Associazione Donatori Midollo Osseo saranno impegnati in una campagna di sensibilizzazione e di ricerca di nuovi, potenziali donatori, attraverso la promozione di test salivari gratuiti che potranno effettuare in farmacia tutti coloro che abbiano tra i 18 e i 35 anni. Un test tanto rapido quanto semplice, che porterà alla Tipizzazione cellulare delle persone, onde poterle eventualmente inserire nel Registro Italiano Donatori affinché qualsiasi paziente in attesa di trapianto possa trovare in loro una potenziale compatibilità salvavita.