Donate 50mila fotografie all’archivio di Meldola

Tonino Simoncelli, presidente dell’Accademia degli Imperfetti, ha donato il suo archivio all’Archivio Digitale Romagnolo. Il maestro Simoncelli, promotore di numerose iniziative culturali, nel corso di oltre 70 anni di attività, ha raccolto una quantità straordinaria di materiale fotografico, in gran parte ancora inedito. La sua donazione ha l’obiettivo di digitalizzare e rendere accessibile al pubblico questo prezioso patrimonio. Il materiale originale sarà custodito presso l’Archivio del Comune di Meldola, una volta completata la digitalizzazione, diventando parte integrante del patrimonio iconografico della Città. La scansione dei negativi sarà eseguita con le attrezzature dell’associazione e il sostegno dell’Amministrazione presso i locali del ‘Loggiato Aldobrandini’ concessi in uso dal Comune dal 2022.

"La collezione del maestro Simoncelli comprende oltre 50.000 fotografie di eccezionale valore storico e culturale – precisano il sindaco Roberto Cavallucci e gli assessori Giovanna Piolanti e Michele Drudi – che documentano sia aspetti pubblici che privati della vita meldolese. Molte di queste immagini catturano frammenti della quotidianità con lo sguardo tipico della ‘fotografia di strada’, insieme a rari documenti fotografici in piccolo e medio formato, spesso testimoni di realtà ormai scomparse o mai prima d’ora divulgate". L’Archivio Digitale Romagnolo non si limiterà a digitalizzare le fotografie, ma le organizzerà in un archivio di nuova generazione, gestito da un sistema di Intelligenza Artificiale, per facilitare ricerche contestuali e tematiche. L’Archivio Digitale Romagnolo è un’associazione fondata nel 2010 per iniziativa di Marco Tartagni (attuale presidente), Mauro Balzani, Samuele Branchetti, Renato Cappelli, Alessandra Pasini, Giovanni Pasini e Alberto Ridolfi. Tra i soci fondatori figurava anche il compianto Ruggero Milandri, noto fotografo meldolese. "Nel corso degli anni, l’associazione ha digitalizzato oltre 60.000 fotografie – concludono gli amministratori – promuovendo numerose iniziative pubbliche e introducendo nuovi strumenti di visualizzazione come schermi touchscreen, che hanno permesso ai visitatori di esplorare i contenuti digitali in maniera interattiva".

Oscar Bandini