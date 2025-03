Donate le offerte del braciere di Natale

Circa 6.000 persone hanno ‘acceso’ e riscaldato le feste di Natale davanti al braciere allestito dal Gruppo del fuoco di Terra del Sole nella piazza d’Armi. "E’ stata l’edizione più riuscita di sempre – spiega Paolo Mengozzi, una delle anime, e delle possenti braccia, del Gruppo –. Abbiamo ricevuto tanti complimenti ed esteso l’accensione anche all’ora di pranzo in occasione della ’motosalsiccia’, dedicata ai motociclisti di passaggio". Molte anche le serate a tema con podisti, ciclisti e attività economiche locali. Particolare successo ha riscosso la sempre gettonata cicciolata. Confermatissima la formula dell’evento: circa sessanta volontari, abituali avventori del bar Due Borghi, si sono tassati per finanziare la manifestazione, allestire la brace e mettere a disposizione della gente gli strumenti per cuocere sulla fiamma.

A distanza di due mesi e mezzo dalla chiusura delle accoglienti casette in legno e dallo spegnimento del grande albero, i volontari hanno devoluto le offerte libere ricevute durante le due settimane. "Diversamente dagli altri anni – spiega Mengozzi –, abbiamo deciso di devolvere i proventi non solo a realtà locali". Lo sguardo si è proiettato verso Bertinoro, dove risiede Virginia Baldassarri, rimasta priva degli arti a seguito di un’infezione.

Donazione, come consuetudine, anche a un poker di associazioni terrasolane: "sbandieratori, tamburini, banda Orsini e scuola di musica Rossini". Cifre a tre zeri a cui si sono aggiunti 400 euro destinati all’acquisto di ghiaia per la sistemazione della pizza, ‘violata’ dal fuoco e dai presenti. "Dispiace dirlo ma la nostra dedizione non è sempre stata accompagnata da un clima favorevole – conclude Mengozzi con una stilla polemica –. Qualcuno mette i bastoni tra le ruote e per questo abbiamo deciso di passare il testimone a un altro gruppo di volontariato. Perciò il prossimo Natale non ci sarà un braciere in piazza d’Armi, ma probabilmente sarà spostato nel giardino Cosimo I de’ Medici". Una decisione presa a malincuore ma che appare ormai irrevocabile.

Francesca Miccoli